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A Millilerin rakibi Moldova! Zorlu maç şifresiz

A MİLLİLERİN RAKİBİ MOLDOVA! ZORLU MAÇ ŞİFRESİZ

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubundaki ikinci maçında 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Tarih : 24 Mart 2019, 16:00
Puan Ver : A Millilerin Rakibi Moldova! Zorlu Maç Şifresiz(9/10)5

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü saat 20. 00'de Eskişehir Yeni Stadyumunda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak....

















Etiketler: A  Millilerin  Rakibi  Moldova  Zorlu  Maç  Şifresiz    haber

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