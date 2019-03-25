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AB Komisyonu Nike’a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti

AB KOMİSYONU NİKE’A 12,5 MİLYON EURO CEZA KESTİ

Avrupa Birliği, Nike'a Avrupa'da futbol takımlarının forma ve atkı gibi lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarına sınırlama getirdiği gerekçesiyle 12,5 milyon euro para cezası verdi.

Tarih : 25 Mart 2019, 18:30
Puan Ver : Ab Komisyonu Nike’A 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti(9/10)5

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, lisans ve dağıtım anlaşmalarında tek pazar kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle spor ayakkabı sektörünün en büyük şirketlerinden Nike'a 12,5 milyon euroluk para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, 2004-2017 yılları arasında Nike'ın lisans ve dağıtım anlaşmalarının AB rekabet kurallarını ihlal ettiği, şirketin bu uygulamasının Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter Milan, AS Roma takımlarının ürünlerini etkilediği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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