ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri'ni “İsrail toprağı“ kabul eden kararnameyi imzalayacağı iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri'ni “İsrail toprağı“ kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....