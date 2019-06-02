Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari savaşında yeni bir perde açıldı. ABD Cumartesi günü itibariyle, limanlar yoluyla ülkeye gelen Çin malları üzerinden yüzde 25'lik vergi almaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs'ta Çin mallarındaki vergi artışını 200 milyar dolara yükseltti....



































