ABD, ÇİN MALLARINDAN YÜZDE 25 VERGİ ALMAYA BAŞLADI
ABD, bugün itibariyle Çin'den ülkeye limanlar yoluyla gelen binlerce ürünü çeşidine uyguladığı yüzde 25'lik ithalat vergisini hayata geçirdi.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari savaşında yeni bir perde açıldı. ABD Cumartesi günü itibariyle, limanlar yoluyla ülkeye gelen Çin malları üzerinden yüzde 25'lik vergi almaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs'ta Çin mallarındaki vergi artışını 200 milyar dolara yükseltti....
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