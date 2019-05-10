Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği ek verginin 2020'ye kadar küresel ekonomiden 105 milyar dolar götüreceği bilgisini paylaştı. Daco “Ticaret savaşlarının kazananı olmuyor, kenardan izleyenler bile zar

ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini bu sabah itibarıyla yüzde 25'e çıkardı. Bu oran önceden yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco bugün konuyla ilgili yayımladığı bilgi notunda “Ticaret savaşlarının kazananı olmuyor, kenardan izleyenler bile zarar ediyor“ ifadelerini kullandı....



































