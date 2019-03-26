ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO, TÜRKİYE SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ: ÜZÜLDÜM FAKAT ŞAŞIRMADIM
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın, “Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını“ ilan etmesinin ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkiler hakkında “Üzüldüm fakat şaşırmadım. “ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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