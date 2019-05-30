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ABD DIŞİŞLERİ’NDEN TÜRKİYE’YE BİR S-400 TEHDİDİ DAHA


ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye bir S-400 tehdidi daha
Tarih : 30 Mayıs 2019, 00:50
Puan Ver : Abd Dışişleri’Nden Türkiye’Ye Bir S-400 Tehdidi Daha(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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