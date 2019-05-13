ABD, Türkiye'nin F-35'ler ile S-400'ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken, Türkiye, Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35'lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini öne sürüyor. Türkiye ayrıca S-400'lerin tehdit olup olmadığının araştırılması için bir komisyon kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: haberinburada....