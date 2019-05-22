ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Güvenli bölgenin 30 kilometre olması konusunda anlaşmaya çalışıyoruz“ diyen Jeffrey, “Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ABD'ye karşı kumpas kurmaya çalıştıklarına veya ABD'nin aleyhine işbirliği yaptıklarına inanmıyoruz“ dedi.

Kaynak: haberinburada....