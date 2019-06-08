ABD VE RUSYA ARASINDA NEREDEYSE SAVAŞ ÇIKIYORDU! PASİFİK’TEKİ GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Pasifik Okyanusu'nda çarpışmanın eşiğine gelen ABD ve Rus savaş gemilerinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Amiral Vinogradov'da görev yapan Rus askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde yarı çaplak güneşlendiği göze çarpıyor.
ABD ve Rus askeri gemilerinin Filipinler Denizi'ndeki çarpışma tehlikesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Rus gemisi Amiral Vinogradov'da görev yapan askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde yarı çaplak şekilde güneşlendiği göze çarpıyor.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Binali Yıldırım, ’Uğur Dündar’A Nasıl Güveneceksiniz?’ Sorusuna Cevap Verdi
- Beşiktaş’Ta Ki Kazada Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırılan İki Kişi Hayatını Kaybetti
- Bakan Kurum Çözemediği Matematik Sorusu İçin Eşinden Yardım Aldı
- Türkiye’Nin Akdeniz Kıyılarına Yılda 12 Bin Ton Plastik Atık Vuruyor
- 28’İnci Kattan Düşen Hukuk Öğrencisinin Ölümünde İntihar Şüphesi!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Dağ Çileğine Talep Patladı: Kilosu 120 Liradan Satılıyor
- Fenerbahçe, Altınordu’Da Forma Giyen Yusuf Acer’İ Radarına Aldı
- Başakşehir’İn Yıldızları Beşiktaş’Ta Oynamak İçin Avcı’Dan Haber Bekliyor!
- Fenerbahçe, Vedat Muriqi İçin Rizespor’A 3,5 Milyon Euro Teklif Etti
- Barcelona, Fenerbahçe’Nin Gündemindeki Buffon İle İlgilenmediklerini Açıkladı!
DÜNYA HABERLERİ
- Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’Ndan Çekilecek
- Kulaklıkla Müzik Dinliyordu, Karşıya Geçerken Ambulans Çarptı
- Kadın Doktor Tecavüzden Saldırganının Dilini Kopararak Kurtuldu
- Seri Katil Alman Hemşireye Ömür Boyu Hapis!
- 90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar