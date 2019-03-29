ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki Rus askerlerine ilişkin, “Batı yarım küredeki yabancı aktörlerinVenezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz. Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudantehdit olarak değerlendireceğiz. “ dedi....



































