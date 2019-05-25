ABD’DE BİR TARİH ÖĞRETMENİNİN KIZ ÖĞRENCİSİYİ TACİZ ETTİĞİ ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Amerika'da bir tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar, başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, hakkında daha önce de taciz iddiaları bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
Amerika'nın Rutherford şehrinde bulunan Eagerville lisesinde tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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