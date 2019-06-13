ABD`DE BÜTÇE MAYIS AYINDA TARİHİN EN YÜKSEK AÇIĞINI VERDİ
ABD'de Mayıs ayında bütçe 208 milyar dolarla beklentilerin üzerinde açık verdi. Bu rakam tarihin en büyük Mayıs ayı bütçe açığı oldu.
ABD`de federal bütçe Mayıs ayında 185,5 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 208 milyar dolar açık verdi. Bu, bugüne kadar bir Mayıs ayında verilen en büyük bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: haberinburada....
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