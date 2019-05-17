Chicago'da yaşanan akıllara durgunluk veren olay, 19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez'in 23 Nisan'da kaybolmasının ve bir gün sonra da cansız bedeninin bir çöp tenekesinde bulunmasının ardından ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada. ....