ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşında ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni adım geldi. Trump, Çin mallarına uygulanmak üzere 300 milyar dolar ek gümrük vergisi işlemini resmi olarak başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 300 milyar dolar tutarında ek gümrük vergisi koymak için resmi bir işlem başlattı. Buna göre; yüzde 10 olan gümrük vergisi yüzde 25'e çıkarıldı. Bu kararın arkasında, ABD'ye karşı Çin'in uygulamaya aldığı 60 milyar dolarlık gümrük vergisi olduğu düşünülüyor....



































