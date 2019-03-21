ABD’DEN KRİZİ DERİNLEŞTİRECEK F-35 AÇIKLAMASI!
ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak F-35 teslimatını yakında dondurabileceklerini belirtti.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma imzalamasıyla birlikte ABD ile yaşanan kriz sürüyor. ABD'nin bir süredir pazarlık konusu yaptığı F-35 teslimatı için hazırlıkları yakında durdurabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada....
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