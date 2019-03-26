ABD’DEN TÜRKİYE’YE F-35 TESLİMATINA ŞARTLI ONAY: PATRİOTLARI ALMASINA İHTİYACIMIZ VAR
Geçici ABD Savunma Bakanı Shanahan, Türkiye'ye F-35 teslimatı konusundaki soruya, “Türkiye'nin kesinlikle F-35 programında kalmasını istiyoruz ayrıca Türkiye'nin Patriot almasına da ihtiyacımız var“ dedi.
Geçici ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 programının parçası olmaya devam edeceğini ancak Patriot füze savunma sistemi satın alması gerektiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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