ABD'nin, Bakan Hulusi Akar'a gönderdiği S-400 mektubuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Mektupta bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte“ ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400'ler konusunda 31 Temmuz'a kadar süre tanıyan ABD'nin gönderdiği mektup konusunda açıklama yayımladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre ABD, mektupta çözüm beklentisini dile getirdi.

Kaynak: haberinburada....