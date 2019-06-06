ABDULLAH AVCI, 4 YILDIZ OYUNCUYLA YOLLARIN AYRILMASINI İSTEDİ!
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Domagoj Vida ve Gary Medel gibi yaşlı ve maaşı yüksek oyuncuları gözden çıkardı.
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir yapılandırmaya gidecek olan ve takımı gençleştirme kararı alan Beşiktaş, operasyon için düğmeye bastı.
Kaynak: haberinburada. ....
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