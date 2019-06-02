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Abdullah Avcı açıkladı: Şenol Güneş ile görüşeceğim

ABDULLAH AVCI AÇIKLADI: ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞECEĞİM

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak siyah beyazlı ekibin yeni Teknik Direktörü olan Abdullah Avcı, BJK TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 02 Haziran 2019, 16:20
Puan Ver : Abdullah Avcı Açıkladı: Şenol Güneş İle Görüşeceğim(8/10)4

Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk kez BJK TV'ye konuştu. Deneyimli teknik adam siyah beyazlı taraftarlardan ve tesislerin durumundan övgüyle söz ederken yeni sezona dair açıklamalarda da bulundu. Avcı, “Beşiktaş her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil....

















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