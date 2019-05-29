Beşiktaş ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Abdullah Avcı; Arda Turan, Epureanu ve Caiçara'nın transfer edilmesini istedi.

Süper Ligin bitiminin ardından Beşiktaş ve Başakşehir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından siyah beyazlılar Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Avcı'nın siyah beyazlılarla yaptığı anlaşmanın da detayları ortaya çıktı....



































