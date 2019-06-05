Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği Altınordulu Kerim Alıcı, Beşiktaş yolunda. Avcı, Medipol Başakşehir'in başındayken Altınordu'dan Cengiz'i transfer etmiş ve milli oyuncu bir sene sonra Roma'ya transfer olmuştu.