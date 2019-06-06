ABDULLAH AVCI, LEİCESTER CİTY’DEN FOUSSENİ DİABATE’Yİ İSTİYOR
Kanat oyuncusu arayan Beşiktaş, Sivasspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Diabate'ye göz dikti. Abdullah Avcı da başarılı oyuncunun transferine onay verdi.
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'taki en büyük eksiklik kanatlarda yaşanıyor. Lens'i gönderecek Siyah-Beyazlılar'da, Quaresma'nın durumu netleşmiş değil. Dolayısıyla teknik direktör Abdullah Avcı, her iki kenara birden oyuncu istiyor....
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