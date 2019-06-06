Yeni sezon öncesi Beşiktaş'taki en büyük eksiklik kanatlarda yaşanıyor. Lens'i gönderecek Siyah-Beyazlılar'da, Quaresma'nın durumu netleşmiş değil. Dolayısıyla teknik direktör Abdullah Avcı, her iki kenara birden oyuncu istiyor....



































