Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların yeni adresleri belli oluyor. Martin Skrtel sezon sonunda İtalya'nın Parma takımına giderken, Şener Özbayraklı kıta değiştirip, Galatasaray'da forma giyecek. Şener gibi kıta değiştirecek bir diğer isim ise Roman Neustadter olacak....



































