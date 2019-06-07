Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına başladı. Yönetimle görüşen Avcı, bonservisi Real Madrid'de bulunan Raul de Tomas'ın takıma katılmasını isterken, golcü oyuncunun transferi için Guti devreye girdi.

Şenol Güneş döneminin bitmesinin ardından göreve getirilen Abdullah Avcı, bayram demeden kadro belirleme çalışmalarına büyük bir hızla başladı. Kadrodaki eksikleri tek tek tespit eden tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın yanına transfer yapılması gerektiğini düşünüyor. Larin'in Siyah-Beyazlı ekipteki performansını tatmin edici bulmadığı öğrenilen Avcı'nın, Güven'in de tecrübe kazanması gerektiğini düşündüğü bildirildi....



































