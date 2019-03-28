Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile adının anılması hakkında “ 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem“ dedi.

Son günlerde adının sıkça Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bu, kulüp ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir. 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem....



































