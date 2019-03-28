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Abdullah Avcı’dan Beşiktaş Açıklaması: 5 Senelik Mukavelem Var

ABDULLAH AVCI’DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI: 5 SENELİK MUKAVELEM VAR

Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile adının anılması hakkında “ 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem“ dedi.

Tarih : 28 Mart 2019, 15:30
Puan Ver : Abdullah Avcı’Dan Beşiktaş Açıklaması: 5 Senelik Mukavelem Var(10/10)6

Son günlerde adının sıkça Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bu, kulüp ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir. 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem....

















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