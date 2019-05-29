Beşiktaş'ta A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in yerine düşünülen Abdullah Avcı, Fikret Orman ile yaptığı konuşmada Göksel Gümüşdağ'dan transfer için izin isteyeceği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı “Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi“ açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: haberinburada. ....