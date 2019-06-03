Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Quaresma'nın takımdan gönderilebileceğini iletti. Bunu Fikret Orman ve Serdal Adalı'ya söyleyen tecrübeli antrenörü Serdal Adalı veto etti.