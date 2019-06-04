ABDULLAH AVCI’NIN İLK İSTEDİĞİ İSİM KAGAWA
Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımda mutlaka görmek istediği isim Dortmund'dan devre arasında kiralanan ve geri dönen Kagawa oldu.
Kartal'da transfer çalışmaları yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla birlikte başladı. Avcı'nın listesinin ilk sırasında 6 aylık kiralık olarak forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a dönen Shinji Kagawa var.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
- Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
- Singapur’Da Akılalmaz Olay! 13 Yaşındaki Çocuğun Şakası Nedeniyle İki Savaş Uçağı Havalandı
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar