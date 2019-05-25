ABDURRAHİM ALBAYRAK, ARDA TURAN İDDİALARINI YALANLADI!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Arda Turan transferi konusunda benim bildiğim bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık.“ dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:
Kaynak: haberinburada. ....
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