Sarı kırmızılı ekibin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, şampiyon oldukları Başakşehir maçı sonrasında sezon boyunca kendisine çok yüklenildiğini ve uyuyamadığı hatta ağladığı geceler olduğunu açıkladı.

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