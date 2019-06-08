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ABD’yi kızdıracak iddia: Suudi Arabistan Çin’le balistik füze merkezi kurdu

ABD’Yİ KIZDIRACAK İDDİA: SUUDİ ARABİSTAN ÇİN’LE BALİSTİK FÜZE MERKEZİ KURDU

ABD istihbaratına dayandırılan haberlerde Suudi Arabistan, Çin ile birlikte gizli bir balistik füze geliştirme merkezi kurdu.

Tarih : 08 Haziran 2019, 17:30
Puan Ver : Abd’Yi Kızdıracak İddia: Suudi Arabistan Çin’Le Balistik Füze Merkezi Kurdu(9/10)5

İran'ın “nükleer silah üretimine tekrar başlarız“ tehdidine karşılık sessiz kalan bölge ülkeleri hakkında korkutucu bir iddia ortaya atıldı. Uluslararası basın, ABD istihbaratına dayandırılan haberler ile Suudi Arabistan'ın Çin'le balistik füze geliştirmeye başladığını yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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