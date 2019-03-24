Sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor ile dünyada gelmiş geçmiş en büyük toplam rekoru kırdıklarını itiraf etti.

Acun Ilıcalı, önceki gün sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında önemli açıklamalar ve ilginç bir itirafta bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden “Survivor'da takımlar böyle mi daha iyi, yoksa karışık mı?“ şeklinde anket yapan Ilıcalı, programın sunucularından Hakan Hatipoğlu'nun bu anketi hatırlatması üzerine ilginç bir yanıt verdi....



































