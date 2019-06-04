Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur ile bir araya geldi. Batur ile video çeken Ilıcalı, severek izlenen Survivor hakkında bir sürprizinden bahsederek bir fenomeni yarışmaya dahil etmek istediğini söyledi.

SURVIVOR'DA FENOMEN SÜRPRİZİ

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'la birlikte 'Gerçek Kahraman' filmini değerlendiren Acun Ilıcalı, “Şu parkurda seni görmek istiyorum“ diyerek Enes Batur'u önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediğini şu sözlerle açıkladı; “Seni Survivor'a alsam var ya yıkarız YouTube'u biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi süper olur....



































