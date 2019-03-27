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Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar Telefon Yüzünden Birbirine Girdi!

ACUN ILICALI İLE HÜLYA AVŞAR TELEFON YÜZÜNDEN BİRBİRİNE GİRDİ!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı birlikte yemek yediği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar videoda, “Biz Acun ile yine birbirimize girdik.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 27 Mart 2019, 00:00
Puan Ver : Acun Ilıcalı İle Hülya Avşar Telefon Yüzünden Birbirine Girdi!(9/10)5

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar İstanbul'da yemekte buluştu. Avşar çektiği eğlenceli bir videoyu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

“BİZ YİNE BİRBİRİMİZE GİRDİK“

Acun Ilıcalı ile yemekte buluşan Hülya Avşar, Instagram hesabına çektiği bir videoyu koydu....

















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