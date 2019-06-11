Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıkladı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'in sunucusu değişti. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yemekteyiz'i gelecek sezondan itibaren Seda Sayan'ın sunacağını duyurdu.

AYRILDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

Son günlerde Yemekteyiz programının sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu bıraktığı ve programdan ayrıldığı ile ilgili dedikodular sosyal medya üzerinden sıkça gündeme geldi....



































