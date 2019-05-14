Acun Ilıcalı, Winwin programında kızı Yasemin adına 1907 forma satın alacağını ve diğer kızı Leyla adına ise TV8'den bugün elde edilen reklam gelirini Fenerbahçe'ye bağışladığını açıkladı.

Fener Ol kampanyasına destek olmak için FB TV-TV 8 ortak yayınında Winwin programı saat 20. 00'de başladı. Cem Yılmaz'ın konuk olduğu ilk gecede 30 milyon TL'nin üzerinde bağış toplayan Acun Ilıcalı; Beyazıt Öztürk, Eser Yenenler, Mehmet Aurelio, Hakan Ural ve İbrahim Kutluay'ın konuk olduğu ikinci gecede Fener Ol kampanyasına büyük bir destekte bulundu....



































