Fener Ol kampanyası çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Pazar gecesi Cem Yılmaz, Pazartesi gecesi Beyazıt Öztürk ile TV8 ekranlarındayız.“ diyerek sarı-lacivertli taraftarlara müjdeyi verd

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 'Fener Ol' projesi hakkında kısa bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde 'Çok yakında bombamız var' açıklamasını yapan Ilıcalı, yakın zamanda bir sürprizin olabileceği imasında bulunmuştu. Ilıcalı, yakın arkadaşları Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk ile dayanışmanın tarihini yazacaklarını belirtti....



































