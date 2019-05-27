ACUN ILICALI’DAN FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRAN ÇIKIŞ: ALEX’LE İLGİLİ BOMBAMIZ VAR
Fener Ol kampanyasına dair açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Alex'le ilgili bir bombamız var ama onu başkanımız açıklayacak“ dedi.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye destek amacıyla düzenlenen 'Fener Ol' kampanyasına dair açıklamalarda bulundu. Sürecin nasıl geliştiğini anlatan Ilıcalı, “Bizim amacımız kulüp ve taraftarın bütünleşmesini sağlamaktı. Şimdi bunun içinde Alex de var....
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