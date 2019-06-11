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Acun Ilıcalı’nın Berfu Yıldız’a düğünde taktığı hediye belli oldu

ACUN ILICALI’NIN BERFU YILDIZ’A DÜĞÜNDE TAKTIĞI HEDİYE BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, önceki akşam Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın Kilyos'ta düzenlenen düğününe katıldı. Ettiği danslarla dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı'nın gelin Yıldız'a taktığı 100 bin euro değerindeki hediye de ortaya çıktı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 08:30
Puan Ver : Acun Ilıcalı’Nın Berfu Yıldız’A Düğünde Taktığı Hediye Belli Oldu(10/10)6

Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle kutlama yaptı. Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı, geline hediye ettiği 100 bin euro değerindeki saatle adından bir kez daha söz ettirdi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Eser ve Berfu çitfinin eğlenceli düğünü adeta ünlü akınına uğradı....

















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