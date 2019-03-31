Türkiye, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına kilitlendi. Adana yerel seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Adana yerel seçim sonuçları, açılan sandık sayıları ve Adana adaylarının aldıkları oy oranları belirlenmeye başladı. Adana ilçelerinin det