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Adana Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

ADANA SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına kilitlendi. Adana yerel seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Adana yerel seçim sonuçları, açılan sandık sayıları ve Adana adaylarının aldıkları oy oranları belirlenmeye başladı. Adana ilçelerinin det

Tarih : 31 Mart 2019, 21:20
Puan Ver : Adana Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika(8/10)4

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Adana için sandığa giden vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor....

















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