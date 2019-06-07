Adana'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ramazan Bayramında oğlunu göstermeyince bir apartmanın damına çıkıp intihar etmek istedi. Murat Ö., 7 yaşındaki oğlu olay yerince getirilince intihar etmekten vazgeçti .