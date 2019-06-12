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Adliye çıkışında davalık olan iki grup arasındaki bıçaklı sopalı kavga kamerada

ADLİYE ÇIKIŞINDA DAVALIK OLAN İKİ GRUP ARASINDAKİ BIÇAKLI SOPALI KAVGA KAMERADA

Adıyaman'da davalık olan iki grup adliyede birbirine girdi. Polisin biber gazı ve coplarla müdahale ettiği kavgada 10 kişi yaralanırken kavganın görüntüleri kameraya yansıdı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 21:40
Puan Ver : Adliye Çıkışında Davalık Olan İki Grup Arasındaki Bıçaklı Sopalı Kavga Kamerada(10/10)6

Adıyaman'da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi. Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polisin biber gazı ve coplarla müdahale ettiği kavgada 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı....

















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