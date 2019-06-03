Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Adriano'nun yeni adresi belli oldu.

Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve Siyah-Beyazlı takımla yolları ayrılan Adriano'nun adı bir süredir F. Bahçe anılıyordu.

Kaynak: haberinburada....