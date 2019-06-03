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Adriano’nun yeni adresi belli oldu!

ADRİANO’NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Adriano'nun yeni adresi belli oldu.

Tarih : 03 Haziran 2019, 14:00
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Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve Siyah-Beyazlı takımla yolları ayrılan Adriano'nun adı bir süredir F. Bahçe anılıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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