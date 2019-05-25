Konya'nın Doğanhisar İlçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç, oğulları Abdurrahman Koç ve Osman Koç ile daha önceden sosyal medya üzerinden Öztoklu'yu ''Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi'' şeklinde tehdit ettiği tespit edilen İ. K. (44) ve N....



































