Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda'da yaşadığı olayların yankıları hala sürerken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sürpriz bir öneri geldi. Ağaoğlu, “İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz“ dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, “İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz“ dedi.

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