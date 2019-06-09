Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, “LAZRAİL lakaplı Şenol Güneş'e hem mükemmel başlangıcı hem de milli takımı 80 milyonla barıştırdığı için çok teşekkür ediyorum.“ paylaşımında bulundu.