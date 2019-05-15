Yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partinin kuruluşunun ilanını Ramazan ayı içinde Diyarbakır'da yapacağı iddiasına, Davutoğlu'nun yakın çevresinden yalanlama geldi. Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler, iftar programının farklı yorumlanmaması gerektiğini ifade ettiler.

Kaynak: haberinburada....