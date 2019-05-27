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Ahmet Davutoğlu’nun Yeni Partiyi Ne Zaman Kuracağı Belli Oldu

AHMET DAVUTOĞLU’NUN YENİ PARTİYİ NE ZAMAN KURACAĞI BELLİ OLDU

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, şartlar uygun olursa yeni partiyi sonbaharda kuracağı iddia edildi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Ahmet Davutoğlu’Nun Yeni Partiyi Ne Zaman Kuracağı Belli Oldu(7/10)3

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmasına ilişkin, Ramazan ayının başından sonbahara kadar çalışmalar yürüteceği öne sürüldü. Ahmet Davutoğlu'nun koşullar uygun olursa harekete geçeceği iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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