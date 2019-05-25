AHMET HAKAN, İMAMOĞLU’NUN ’KAMERAMANLAR İŞTEN ÇIKARILDI’ İDDİASINA ALİ İHSAN YAVUZ’UN SÖZLERİYLE YANIT VERDİ
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ''CNN Türk'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum'' iddiasında bulunmuştu. İddiayı köşesine taşıyan Tarafsız Bölge sunucusu ve gazeteci Ahmet Hakan“Bütün siyasetçilerimiz 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama fark edemedik' noktasına doğru ilerliyor“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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